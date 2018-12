Decisivo no tricampeonato da Liga dos Campeões pelo Real Madrid e líder da Croácia na sua caminhada no Campeonato do Mundo, Luka Modric é o favorito para vencer a Bola de Ouro. Contudo, Cristiano Ronaldo ainda poderá ter uma palavra a dizer, e os campeões do mundo Antoine Griezmann, Kylian Mbappé e Raphaël Varane sonham com uma surpresa.

O vencedor será revelado numa cerimónia de gala marcada para as 19:45 horas, em Paris. O ex-jogador David Ginola irá comandar a festa.

Modric já conquistou os prémios de melhor jogador do Campeonato do Mundo de 2018, The Best 2018 da FIFA e de melhor jogador da temporada para a UEFA, pelo que é o grande favorito para conquistar o triplete. No troféu concedido pela revista France Football, 180 jornalistas de todo o mundo votaram entre os dias 9 de outubro e 9 de novembro.

Cristiano Ronaldo segue de perto na demanda para conquistar a sua sexta Bola de Ouro. Os estudos até apontam para o seu favoritismo, não só por também ter vencido a Liga dos Campeões pelo Real Madrid, mas também pelo seu contributo para o feito, com 15 golos na edição passada da prova. Contudo, a matemática poderá não ser suficiente e 2018 poderá ser mesmo um ano de "passagem da guarda" para o português e Lionel Messi, que partilharam o troféu nos últimos dez anos.

A contribuir para o pessimismo estão os rumores de que o astro português irá falhar a cerimónia, tal como já havia feito para o prémio The Best e para o prémio de melhor jogador da UEFA.

E depois há o contingente francês.

Numa entrevista à AFP em outubro, Paul Pogba revelou que esperava que dessem o prémio a um dos seus companheiros no título mundial que a seleção francesa ganhou na Rússia. "Seja [Antoine] Griezmann, Kylian [Mbappé] ou Raph [Raphaël Varane], eles merecem mais do que eu", afirmou o médio do Manchester United.

Varane é o único que tem a seu favor os títulos da Champions e do Campeonato do Mundo. Mas a sua posição enquanto defesa joga contra seu favor no historial de vencedores, sendo o italiano Fabio Cannavaro o último da posição a receber a honra, em 2006. Griezmann segue próximo, mas o título da Liga Europa que ganhou com o Atlético de Madrid não tem o mesmo peso.

"É óbvio que os jogadores ofensivos dão mais alegria ao público, porque marcam golos", comentou Laurent Blanc. "A temporada de Varane com o Real Madrid é excelente, não poderia ser melhor. Vão escolhê-lo? Eu fá-lo-ia", acrescentou o ex-técnico do Paris Saint-Germain diante da imprensa.

Mas ter três jogadores em boas condições de disputar o prémio talvez seja uma desvantagem para os franceses. "Talvez devessem ter chegado a um acordo entre os três franceses este ano para dizer 'é preciso votar nele' [Varane]. Porque há o risco de se anularem entre eles e favorecer Modric", apontou Philippe Tournon, ex-chefe de imprensa dos Bleus ao jornal L'Equipe.

"Coloquei todos os ingredientes do meu lado para vencer a Bola de Ouro. Mas eu não posso votar no lugar das pessoas", comentou à AFP o craque do PSG, Kylian Mbappé.

O jovem vai cumprir 20 anos no próximo dia 20 de dezembro. Se não vencer o prémio principal da noite, é provável que arrecade novo troféu Kopa de melhor jogador sub-21, para o qual é o franco favorito.

O prémio é decidido pelo voto dos 33 vencedores da Bola de Ouro que ainda estão vivos, entre eles Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Franz Beckenbauer, Michel Platini, Marco Van Basten e Zinédine Zidane.

A revista também vai premiar a melhor jogadora do futebol feminino, decidido pelo voto de 45 jornalistas. Entre as 15 nomeadas ao troféu está Marta, a "craque" brasileira que conquistou o The Best pela sexta vez este ano, mas apenas a primeira desde 2010, podendo ter um ano de sonho se juntar esta distinção.

De recordar que a natureza dos maiores prémios individuais no futebol tem sofrido alterações na última década. Até 2010, a France Football e a FIFA mantinham prémios em separado, o "Ballon d'Or" (Bola de Ouro) e o prémio de Melhor Jogador do Ano, respetivamente. Dessa data até 2015, mantiveram uma parceria em que fundiram os dois prémios no FIFA Ballon d'Or. Findada a colaboração, a Bola de Ouro voltou para a France Football mas a FIFA não retomou o Melhor Jogador do Ano; ao invés, criou de raiz o The Best, com a mesma finalidade.