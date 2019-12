O Santos, treinado pelo argentino Jorge Sampaoli, recebe hoje o Flamengo do português Jorge Jesus e as duas equipas entram em campo com estados de espírito diferentes. O Santos ainda tem algo, que não é pouco, a ganhar: está no segundo lugar na classificação, com a mesma pontuação do Palmeiras, e tem como o objetivo ser vice-campeão brasileiro, o que dá não só prestígio mas também um cheque associado a essa posição.

O Flamengo, com tudo já ganho, entra de olhos postos na próxima competição internacional, que será o Campeonato Mundial de Clubes, com início a 17 de dezembro, o que não significa que vá facilitar a vida ao adversário.

À semelhança do que se passa em Portugal, a última jornada do Brasileirão arranca com todos os jogos a terem início à mesma hora (19 horas em Lisboa). O destaque da jornada vai para os jogos entre o Cruzeiro e o Palmeiras e o Ceará frente ao Botafogo, que decidem, entre Cruzeiro e Ceará, quem desce de divisão ao lado de Avaí, Chapecoense e CSA.

Num processo com moldes idênticos aos das competições europeias, Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e Athletico-PR já têm garantida entrada direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2020; Corinthians e Internacional vão jogar a primeira fase da competição internacional.

Para a Copa Sul-Americana (segundo competição mais importante da América do Sul) falta apurar um clube ao grupo de seis classificados, constituído pelo Fortaleza, Goiás, Bahia, Atlético-MG e Vasco. O Fluminense tem um ponto a mais que o Botafogo e hoje os rivais cariocas disputam a última vaga para a competição.