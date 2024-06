Michael Woods, vencedor no alto do Puy-de-Dôme no ano passado, também não consta nos eleitos da formação israelita, que vai ser liderada por outro canadiano, Derek Gee, terceiro no Critério do Dauphiné, e pelo britânico Stephen Williams, vencedor da Flèche Wallonne.

Mais do que a classificação geral, a Israel-Premier Tech aposta em vitórias em etapas, segundo o diretor desportivo Steve Bauer, que escolheu ainda o alemão Pascal Ackermann, o britânico Jake Stewart, o dinamarquês Jakob Fuglsang, o letão Krists Neilands, o britânico Jake Stewart e os canadianos Hugo Houle e Guillaume Boivin.

Apesar de ter vencido o Tour em 2012, 2015, 2016 e 2017, a ausência de Froome, de 39 anos, não constitui uma surpresa, dadas as dificuldades em voltar ao destaque que conseguiu após o acidente que sofreu no Dauphiné de 2019.

Na última grande Volta que disputou, em 2022, Froome não foi além do 113.º lugar da Vuelta, que venceu em 2011 e 2017, já depois de ter desistido na ‘Grande Boucle’ nesse ano.