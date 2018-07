O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, respondeu desta forma à rejeição da sua candidatura à presidência do clube, comunicada hoje formalmente por Jaime Marta Soares.

Estas declarações acontecem depois do presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting (MAG), Jaime Marta Soares, ter comunicado esta quarta-feira ao final da tarde que rejeitava formalmente a lista de candidatura liderada por Bruno de Carvalho, justificando com o facto de aquele se encontrar suspenso.

“Se aceitasse a entrega da candidatura do dr. Bruno de Carvalho estaria a cometer uma ilegalidade e uma irregularidade. Ele está suspenso de toda a atividade no Sporting, pelo que não poderei aceitar a sua candidatura”, justificou aos jornalistas que se encontravam no estádio José Alvalade.

Bruno de Carvalho, em entrevista na SIC Notícias, durante a noite, falava que não se queria "alongar muito sobre esta temática" porque, tal como já tinha sido dito pelo mandatário da sua candidatura, Pedro Proença, de forma bastante clara, que "não existe, nos estatutos do Sporting, esta figura de suspensão preventiva". O que, na opinião do ex-presidente do Sporting, significa que não "está suspenso de sócio".

"Ao ouvir o ex-presidente da Assembleia Geral percebi que a decisão [da sua suspensão] deve estar tomada porque ele [Jaime Marta Soares] chamou-me ex-sócio. O que uma pena porque acho que vivemos num estado democrático, num estado de direito, o ato de reciocionar uma candidatura — independentemente da candidatura cumprir ou não os requisitos — é um ato que o ex-presidente da MAG não devia de ter fugido", começou por dizer ex-presidente do Sporting.

"Aliás, ele vai ao Sporting e nem entrou. Ele só foi lá por coincidência falar com os jornalistas. Mas eu gostava que fixasse isto: não há, nos estatutos do Sporting, a figura de suspensão preventiva. O que quer dizer que eu e os meus ex-colegas, nenhum de nós, está suspenso de sócio", alongou Bruno de Carvalho.

Posteriormente, lembrou que, neste momento, "são todos sócios de pleno direito como todos os restantes sócios".

Questionado sobre se o presidente da MAG foi ou não contactado para receber as assinaturas recolhidas da sua candidatura, Bruno de Carvalho respondeu que, o que "ali está não são as assinaturas, mas sim o processo formal, de 25 pessoas que integram os órgãos sociais que têm um programa bem definido, medidas bem definas, um visão bem definida para o quer dos sportinguistas — porque aquilo que os sportinguistas querem é paz, querem escolher o seu presidente e continuar um caminho de sucesso que estava a ser trilhado. E, a verdade, é que alguém ligou aos serviços e avisou que íamos lá. Mas por algum motivo, por coincidência, Jaime Marta Soares estava a passear à frente do Multidesportivo", disse.

Bruno Carvalho acrescentou que aquilo que podia dizer aos sportinguistas é que "não me encontro suspenso. Nem eu, nem nenhum membro dos antigos órgãos sociais" e que a sua lista irá por fazer a "entrega dos documentos [para a candidatura]". E não tem dúvida "nenhuma" que a 8 setembro irá a votos.

Sobre o processo a disciplinar que está a decorrer e que o visa diretamente, respondeu que se trata de um processo com "base nuns regulamentos que não estavam em vigor quando deu início". Significa isto que, na sua opinião, "o processo está colocado incorretamente", e, seja qual for a decisão da comissão de fiscalização, "é a lei que não a vai aceitar", e não ele próprio. Todavia, tem a certeza que "é o Sporting que sairá a ganhar" e os "sportinguistas agradecerão".

E deixou uma nota aos sócios e simpatizantes do clube. "Quando os sportinguistas vêm nos rodapés [das notícias] que o Sporting está crise, não há absolutamente crise nenhuma. Pode haver é falta de democracia e estado de direito dentro do próprio Sporting — que a lei se vai encarregar, a seu tempo, de resolver".

Para Bruno de Carvalho, no entanto, o caminho e aquilo que quer para o futuro está traçado: "reforçar aquilo que são os projetos de modernização do Sporting, os projetos de de continuarmos no topo da cadeia desportiva; um processo de reaproximação com os adeptos que temos de fazer para reagrupar dentro do próprio Sporting".

Já sobre a sugestão de Carlos Vieira, seu ex-vice e agora candidato, de que seriam os sócios a decidir se devia ou não ser expulso de sócio do clube, respondeu que a via com "muitos bons olhos".

"Há uma coisa que é a lei — e a lei está do nosso lado. E outra coisa é a vontade do associados. Num momento destes, deviam de ser os associados a tomar uma decisão que uma comissão transitória não pode tomar, uma comissão não isenta não pode tomar. Vejo com muitos bons olhos [essa opção] a hipótese dos sportinguistas perante este imbróglio que ainda hoje foi alimentado por Jaime Marta Soares", disse.

O antigo líder 'leonino', destituído em Assembleia Geral, apresentou-se como candidato ao sufrágio de 8 de setembro, nas eleições para os órgãos sociais do clube. Bruno de Carvalho conta com o ex-vice-presidente Subtil de Sousa no Conselho Fiscal e Disciplinar, no qual estará também Fernando de Carvalho – o único que não se demitiu no órgão anterior —, e Bernardo Trindade Barros, vice-presidente da Comissão, em plena crise, com as sucessivas demissões em maio e junho.

No Conselho Diretivo, presidido por si, Bruno de Carvalho faz-se acompanhar de quatro vice-presidentes, Alexandre Godinho, Pedro Lopes Ferreira, Erik Ali Kurgy e Luís Paulo Rodrigues, o vogal Fernando Borja Santos e os suplentes Rui Henriques e Francisco Sá Carneiro.

No dia em que apresentou a sua candidatura, disse que decidiu avançar porque "o Sporting Clube de Portugal necessita de um líder que o ame e respeite incondicionalmente" e que seria "uma honra voltar a defender o projeto iniciado em 2011".