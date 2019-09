Contra um adversário que tem apenas quatro golos sofridos no campeonato - e um marcado -, o técnico do clube da Luz fez questão de realçar a organização dos sadinos e a expectativa de uma equipa “fechada”, para assinalar que os seus próprios jogadores precisam de ser "pacientes" na abordagem ofensiva.

“Temos a perspetiva de encontrar uma equipa que vai entrar em campo a retardar ao máximo o nosso golo e com a intenção de criar perigo com os três homens de frente. Temos de ser pacientes. Essa paciência não implica uma circulação lenta, mas sim uma circulação em velocidade e paciente, de forma a tirar os homens do espaço onde queremos entrar para criarmos as nossas oportunidades de golo”, notou.

Questionado ainda sobre a mudança técnica no comando do Sporting, com a apresentação de Silas como novo treinador dos ‘leões’, Bruno Lage absteve-se de fazer comentários.

“Gosto de falar de tudo, mas estamos a falar do jogo com o Vitória de Setúbal e do momento atual do Benfica. O Silas tem um percurso que fala por ele e, por isso, terá a máxima competência, se o Sporting entendeu ser ele o homem certo para voltar a vencer”, disse.

O desafio entre o Benfica, segundo classificado, com 15 pontos, e o Vitória de Setúbal, 11.º, com sete pontos, está marcado para sábado, às 19:00, no Estádio da Luz, em Lisboa.