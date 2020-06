“A equipa produziu seis oportunidades claras de golo, duas que batem no poste, três ou quatro que passam rente ao poste em remates cruzados, muitos cruzamentos na pequena área a faltar apenas um toque. Espero que a equipa dê uma resposta em termos de vitória e consiga marcar golos, porque é o que precisamos”, analisou.

Sobre o facto de nenhum dos seis primeiros classificados ter vencido na primeira jornada após o reatamento da I Liga, depois da interrupção devido à pandemia de covid-19, Lage assumiu que o pouco tempo de preparação “condiciona” e que a ausência de adeptos e de jogos de preparação são “pontos a ter em consideração”, mas aproveitou para voltar a vincar a “obrigação de vencer, marcar golos e ir confiantes para o jogo em Portimão”.

Sobre a quebra de rendimento do Benfica, que nos últimos seis jogos da I Liga registou apenas uma vitória, o treinador lembrou que, pelo meio, houve “um período de três meses” em que não se jogou e voltou a falar de golos.

“Não implica que não tenhamos a noção de que tínhamos de vencer este jogo e queríamos fazer mais e melhor. Mas depois de três meses sem competir, ter este número de oportunidades… É marcar os golos”, concluiu.

O Benfica joga na quarta-feira feira no terreno do Portimonense, às 19:15, numa partida da 26.ª jornada da I Liga onde procura manter a liderança, que reparte com o FC Porto, que recebe o Marítimo, às 21:30, já a conhecer o resultado do rival.

As ‘águias’ têm os mesmos 60 pontos que os ‘dragões’, mas estão em vantagem por terem melhor diferença de golos, fator de desempate que vale até à penúltima jornada, mas, em caso de igualdade pontual no fim, os ‘dragões’ prevalecem, face à vantagem no confronto direto [2-0 na Luz e 3-2 no Dragão].