“Os dois temas principais foram o estatuto e os apoios de carreira dos atletas de alto rendimento e olímpicos e a avaliação do impacto nas federações dos modelos de financiamento ao desporto, diretamente do Estado e das apostas online e do Placard”, contou à Lusa o antigo secretário de Estado da Juventude e do Desporto.

Na reunião, em Lisboa, estiveram representantes das federações de atletismo, campismo e montanhismo, râguebi, ténis de mesa, taekwondo, tiro, patinagem, vela, ciclismo, kickboxing, tiro com armas de caça, escalada, golfe, lutas amadoras, natação e triatlo.

“Nos próximos dias vamos promover um encontro com atletas e treinadores para avaliação dos modelos atuais e futuros de enquadramento pelo COP em coordenação com as respetivas federações”, revelou Laurentino Dias, após ter fechado o ciclo de reuniões abertas com as estruturas federativas.

Até ao momento, anunciaram a sua candidatura à presidência do COP Laurentino Dias e Alexandre Mestre, ambos ex-secretários de Estado do Desporto, José Manuel Araújo, atual secretário-geral do organismo olímpico, e Jorge Vieira, antigo presidente da Federação Portuguesa de Atletismo.

As eleições para o COP, liderado por Artur Lopes desde a morte de José Manuel Constantino, em agosto último, realizam-se em 19 de março de 2025.