Carlos Secretário, ex-futebolista de 52 anos, encontra-se hospitalizado nos cuidados intensivos após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), adiantam OJogo e o Mais Futebol.

Antigo atleta do FC Porto, a situação de Secretário foi inicialmente aludida por Sérgio Conceição, com quem partilhou balneário nos Dragões, após a vitória do emblema azul e branco sobre o Vizela.

Sem mencioná-lo pelo nome, Conceição falou na "notícia que um ex-colega meu está mal no hospital". "Não sou só eu. É toda a equipa técnica. Não estou de sorriso rasgado", assumiu o treinador do FC Porto.

Entretanto, o Futebol Clube do Porto mais tarde confirmou indiretamente de que se tratava de Secretário, ao publicar uma mensagem no Twitter dizendo: "Força, Carlos Secretário. A família azul e branca une-se numa mensagem de força ao nosso antigo jogador".

Secretário notabilizou-se no lado esquerdo da defesa do FC Porto, conquistando seis campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, quatro Supertaças Cândido Oliveira e uma Liga Europa, tendo alinhado em 1996/97 no Real Madrid, ao serviço do qual se sagrou campeão de Espanha. O futebolista registou ainda passagens no Gil Vicente, Sporting de Braga, Penafiel

Famalicão e Maia.

Vestiu a camisola da equipa das ‘quinas’ em 35 ocasiões, incluindo nas fases finais dos Euro1996 e Euro2000, tendo marcado um golo.

Já enquanto treinador, Secretário orientou Maia, Lousada, Arouca e Salgueiros 08 e o Cesarense, além dos franceses Lusitanos Saint-Maur e Créteil-Lusitanos.