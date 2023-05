O autocarro do SL Benfica chegou ao Marquês de Pombal, em Lisboa, à 1h20 da madrugada deste domingo, mas a festa estava nas ruas desde antes do início do jogo.

Foi o corolário de um dia que se fez esperar, já que o campeonato ficou decidido na última jornada. Depois da quase escorregadela do FC Porto frente ao Casa Pia, há duas semanas, e do empate em Alvalade, já em tempo de prolongamento, na semana passada, ontem o Benfica jogou os últimos 90 minutos da época em contrarrelógio para o título.

Uma vitória esperada pelos adeptos e que aconteceu sem sofrimento, antecipando a festa ainda antes do árbitro apitar para o fim da partida.

Três anos depois, a festa voltou às ruas da capital e prolongou-se noite fora.

Palco habitual das festas 'encarnadas', o Marquês de Pombal começou a receber adeptos dos 'encarnados' ainda antes do final do encontro com o Santa Clara (3-0), que ditou a conquista do 38.º título do Benfica.

Durante o caminho os autocarros foram sendo acompanhados por muitos adeptos, em especial na aproximação ao Marquês de Pombal, em que eram centenas as pessoas ao lado dos jogadores.

Com um palco montado no topo do Marquês de Pombal, eram milhares os adeptos que esperavam desde o fim do encontro disputado no Estádio da Luz a equipa para festejar um título que fugiu nas últimas três temporadas.

*Com Lusa