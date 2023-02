“No encontro, conduzido pelo presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, os clubes foram informados sobre os passos dados no processo que levará à centralização da bilhética na Liga Portugal SABSEG, com destaque para as melhorias que tal projeto aporta em questões como a segurança, o aumento do número de espetadores, o aproximar dos adeptos ao espetáculo do Futebol e também das oportunidades comerciais, com benefícios financeiros para as Sociedades Desportivas”, indicou a LPFP, em comunicado.

O organismo enalteceu a posição dos clubes, que lançaram um “apelo ao trabalho desenvolvido pela atual liderança da Liga Portugal, de forma a ter continuidade no quadriénio 2023-27”.

Relativamente à centralização dos direitos audiovisuais, está a decorrer uma “elaboração de um Regulamento Audiovisual e no Regulamento de Controlo Económico, a ser aprovado em Assembleia Geral até ao final da época, bem como o cumprimento dos prazos definidos pelo Decreto-Lei 22B/2021”.

A Liga de Clubes deu conta que durante a reunião foi também “abordado o Plano Estratégico para o quadriénio 2023-2027, que consta no Plano de Atividades da Liga Portugal e que está a ser elaborado pela EY, que se revelará de relevância absoluta para o futuro” dos emblemas da II Liga.