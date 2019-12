"Instaurado processo de inquérito, por decisão do presidente do Conselho de Disciplina, de 12 de dezembro de 2019, com vista ao apuramento de factos ocorridos em jogo da I Liga", lê-se num comunicado do CD da FPF.

De acordo com o mesmo documento, o processo foi enviado à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, "mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito".

No intervalo da partida entre o Belenenses SAD e o FC Porto, que terminou empatado 1-1, elementos das estruturas dos dois clubes terão tido um desentendimento no túnel de acesso aos balneários do Estádio Nacional, em Oeiras.

Num vídeo divulgado pela SIC, vê-se o treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, a acusar alguém de lhe ter dado um soco.

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, reagiu no Twitter dizendo que "não houve agressões, socos, não voaram cadeiras, nem ninguém apertou o pescoço a ninguém". "Este folclore só serve para desviar as atenções do pântano em que transformaram o futebol português, mas, a bem da verdade, importa dizer que Sérgio Conceição não foi identificado pela polícia ou por quem quer que seja, ontem no Jamor", escreveu na rede social no dia 9.