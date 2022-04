Em casa, perante mais de 44 mil adeptos, o primeiro golo do Corinthians surgiu logo aos quatro minutos de jogo, num cabeceamento de Maycon.

O médio brasileiro voltaria a marcar, em contra-ataque, aos 77 minutos, dando ao Corinthians a segunda vitória em três jornadas do grupo E da Taça dos Libertadores.

Vítor Pereira esteve no banco do clube brasileiro, apesar de ter testado positivo ao novo coronavírus no fim de semana.

Com esta vitória, o Corinthians chegou aos seis pontos e assumiu, à condição, a liderança do grupo, sendo que os bolivianos do Always Ready jogam, ainda na noite de terça-feira (madrugada em Lisboa), com os colombianos do Deportivo Cali.

Nas duas primeiras jornadas, o Corinthians venceu o Deportivo Cali por 1-0 e perdeu fora com o Always Ready por 2-0.

Na quarta jornada da Libertadores, marcada para a próxima semana, o Corinthians joga em casa do Deportivo Cali, enquanto o Always Ready recebe o Boca Juniors.

A terceira jornada da Libertadores aconteceu depois de o Corinthians ter perdido no dérbi de São Paulo com o Palmeiras, de Abel Ferreira, por 3-0, em jogo da terceira ronda do ‘Brasileirão’.