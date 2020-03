A Federação Portuguesa da Râguebi (FPR) suspendeu hoje provisoriamente todas as competições de qualquer escalão etário disputadas sob a sua alçada, no seguimento da “progressiva preocupação da generalidade das pessoas” com a proliferação do Covid-19.

Através de um comunicado divulgado no seu site oficial, o organismo que tutela a modalidade em Portugal aconselhou também os clubes e as associações regionais a suspender as suas atividades, medida que vários clubes já se encontravam a implementar por antecipação.

A decisão afeta no imediato e por tempo indeterminado, a nível sénior, os jogos dos quartos de final e das meias finais da Taça de Portugal, marcados para os dois últimos finais de semana de março, logo após a conclusão da participação da seleção nacional no Europe Championship.

Fonte de FPR disse à Lusa que a situação será avaliada de forma permanente, mas é muito provável que o campeonato nacional sénior, com regresso agendado para 04 de abril, venha também a ser afetado pela medida.