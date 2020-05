Na sexta-feira, o clube lisboeta tinha informado que foram novamente testados todos os jogadores, equipa técnica e ‘staff’, num rastreio que tem sido prática desde o final de abril.

Além dos testes ao novo coronavírus, o Sporting também já realizou testes serológicos, para pesquisa de anticorpos à covid-19 e determinação de possível imunidade, chegando a referir um caso de possíveis anticorpos de um jogador.

A equipa 'leonina' tem preparado o regresso da I Liga, cujo início está agendado para 04 de junho, com treinos diários na Academia de Alcochete, numa fase em que tem sido privilegiado o trabalho físico depois de mais de dois meses de paragem devido à covid-19.

De acordo com a informação disponibilizada hoje no sítio do clube, os jogadores cumpriram no último treino da semana “trabalho intenso com bola”, numa sessão “de grande exigência da equipa técnica e excelente desempenho de todo o plantel”.

No domingo, os ‘leões’ têm um dia de folga, regressando aos treinos na segunda-feira, na Academia Sporting, pelas 10:00.