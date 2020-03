“A Itália sempre me deu tanto e, neste momento dramático, quero devolver ainda mais a este país que tanto amo. Decidi, juntamente com as pessoas que trabalham comigo, criar um fundo para os hospitais Humanitas e usar o meu poder de comunicação para espalhar a mensagem”, referiu o jogador, na conta oficial na rede social Instagram.

O jogador do AC Milan, de 38 anos, sublinhou que é um tema sério e que precisa de “toda a ajuda”.

“Conto com a generosidade dos meus companheiros, de todos os atletas profissionais e com aqueles que queiram fazer uma pequena ou grande doação, de acordo com as suas possibilidades, para ‘chutarmos’ daqui para fora o vírus”, acrescentou.

O futebolista considerou que todos juntos podem “ajudar hospitais, médicos e enfermeiras”, que trabalham todos os dias para salvarem vidas.