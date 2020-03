Em comunicado, o emblema de Génova confirmou os novos casos, garantindo que todos estão “de boa saúde e nas suas casas” na cidade genovesa.

“A Sampdoria reitera que aplicou, com efeitos imediatos, todos os procedimentos requeridos por lei: as instalações do clube estão fechadas e a equipa, técnicos e outros empregados potencialmente afetados estão em isolamento voluntário, com as atividades suspensas”, pode ler-se na nota da ‘Samp’.

Na quinta-feira, o internacional italiano Manolo Gabbiadini confirmou o diagnóstico com Covid-19, um dia depois de Daniele Rugani, colega de Cristiano Ronaldo na Juventus, também ter testado positivo.

Hoje, o avançado croata da Fiorentina Dusan Vlahovic também contraiu Covid-19, elevando para sete os casos de futebolistas da 'Serie A' infetados, cinco na Sampdoria, um na 'Juve' e outro na 'Fiore'.