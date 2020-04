Em declarações à Lusa, o treinador adjunto e o treinador de guarda-redes, respetivamente, do Sepahan, atual segundo classificado na Liga iraniana de futebol, saíram da cidade de Isfahan na quinta-feira para o Qatar, de onde seguiram para Londres para voar até Lisboa e, finalmente, chegaram no sábado a Olhão, onde a autarquia lhes disponibilizou um apartamento para cumprirem 14 dias de isolamento.

“Estávamos em quarentena há 14 dias e não víamos o fim à vista. Eu e o Miguel trocámos umas ideias, não estávamos lá a fazer nada e via-se uma progressão dos casos. Além disso, começámos a ver que as ligações [aéreas] iam encerrar por completo, então optámos por sair”, começou por contar Rui Tavares.

A partir daí, entraram em contacto com a embaixada portuguesa e trataram do regresso, “de um dia para o outro”, juntamente com uma agência de viagens de Faro, através da qual conseguiram comprar os bilhetes para fazerem a longa travessia entre o Irão e a terra natal.

“Antes de tomarmos alguma decisão, falámos com o clube. O treinador disponibilizou-nos para virmos embora à vontade, porque não sabemos quando é que o campeonato reinicia e ficou combinado ficarmos cá até começarem os treinos. Quando isso acontecer, eles avisam-nos e analisamos se há condições para voltar. Em primeiro lugar está a nossa segurança”, relatou Miguel Teixeira.