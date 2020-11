O ‘capitão’ da formação das ‘quinas’ até conseguiu face aos gauleses a vitória mais importante da sua carreira, em Saint-Denis, na final do Europeu de 2016, mas num jogo do qual saiu muito cedo, devido a lesão.

No total, são agora seis jogos em ‘branco’ face à seleção gaulesa, que é, destacada, a formação que mais vezes conseguiu ‘parar’ o capitão luso. Seguem-se a Alemanha e, surpreendentemente, a Albânia, ambas com quatro.

Ronaldo estreou-se frente à França em 05 de julho de 2006, nas meias-finais do Mundial, na Alemanha, e jogou os 90 minutos no Allianz Arena, mas, a exemplo de todos os seus companheiros, não conseguiu bater Fabien Barthez.

Os gauleses venceram por 1-0, graças a uma grande penalidade convertida por Zinédine Zidane, aos 33 minutos, e seguiram para a final do Mundial, que perderiam para a Itália, no desempate por grandes penalidades.

Mais de oito anos depois, em 11 de outubro de 2014, num particular disputado em Saint-Denis, Portugal voltou a perder, desta vez por 2-1, culpa de golos de Karim Benzema, ainda na primeira parte, e de Paul Pogba, na segunda.

Aos 78 minutos, Portugal beneficiou de uma grande penalidade, mas Ronaldo já tinha saído, aos 76, e foi Ricardo Quaresma a converter.

No ano seguinte, mais precisamente em 04 de setembro de 2015, o palco mudou-se para Alvalade, mas foi novamente a França a impor-se, com um tento solitário de Valbuena, aos 85 minutos, num embate em que Ronaldo foi substituído aos 68.

Em 10 de julho de 2016, em Saint-Denis, Portugal ‘vingou-se’ de várias dolorosas derrotas face aos gauleses, mas o ‘herói’ foi Éder, já no prolongamento, num jogo que o capitão teve de abandonar lesionado, aos 25 minutos.

O regresso ao Stade de France aconteceu em 11 de outubro e o jogo, da terceira jornada do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações, terminou com um empate a zero, com Cristiano Ronaldo desta vez em campo todo o encontro.

Hoje, no Estádio da Luz, Cristiano Ronaldo voltou a cumprir os 90 minutos, mas, apesar de ter tido várias oportunidades, ficou novamente em ‘branco’, num desaire luso por 1-0 que significou o ‘adeus’ à Liga das Nações.

O médio N’Golo Kanté marcou, aos 53 minutos, o golo que derrotou Portugal, no sexto ‘zero’ de Cristiano Ronaldo face aos franceses.

Além de França, Alemanha e Albânia, que ocupam o pódio dos adversários que mais vezes conseguiram manter Ronaldo sem marcar, o capitão luso não faturou a mais 24 seleções.

Brasil e Inglaterra, ambos com três jogos, ocupam os lugares imediatos, seguidos de Cabo Verde, Israel, Itália, Liechtenstein, República da Irlanda e Turquia, todos com dois.

África do Sul, Angola, Argélia, Áustria, Bulgária, Canadá, Chile, China, Costa do Marfim, Estados Unidos, Geórgia, Macedónia, México, Moçambique, Noruega e Uruguai encontraram uma vez Ronaldo e também não sofreram golos do capitão luso.

Ao manter-se com 102 golos, agora em 169 jogos, Cristiano Ronaldo continua a sete do recordista mundial, o iraniano Ali Daei.