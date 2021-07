“O ponta de lança de 22 anos chega por empréstimo do Wolverhampton Wanderers Football Club, numa cedência válida por uma temporada”, anunciou hoje o Tondela na sua página oficial da internet.

Renat Dadashov “é internacional A pelo Azerbaijão” e “não escondeu a satisfação por representar, a partir de agora, os ‘auriverdes'”, disse ao clube que o recebeu já hoje para os habituais exames médicos.

“Não vejo a hora de me poder estrear pelo meu novo clube. Estou muito contente com este passo que vou dar na minha carreira, falei com a minha família e amigos e assim que soube desta oportunidade percebi logo que era o ideal para mim”, afirmou aos meios de comunicação do clube.

Segundo a nota de imprensa, Dadashov participa, pela primeira vez, esta sexta-feira, nos treinos com o restante plantel ‘beirão’.

Renat Dadashov junta-se a Eduardo Quaresma, Manu Hernando, Daniel dos Anjos e Tiago Dantas e ainda a jogadores que transitam da última época, como Bebeto, Jota, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Jaquité, Pedro Augusto, João Pedro e Telmo Arcanjo.

Também continuam no plantel os guarda-redes Joel Sousa, Babacar Niasse e Pedro Trigueira e os avançados Salvador Agra, Jhon Murillo, Tomislav Strkalj, Souley e Rafael Barbosa.