O Tribunal de Barcelona considerou Dani Alves culpado do crime de agressão sexual por ter violado uma jovem na casa de banho de uma discoteca de Barcelona, em dezembro de 2022. Além da sentença de prisão efetiva, o futebolista tem de pagar uma indemnização de 150 mil euros à vítima.

“A vítima não consentiu e existem provas que, além do depoimento da queixosa, permitem que a violação seja considerada provada”, refere o tribunal em comunicado de imprensa.

Dani Alves, que jogou no FC Barcelona, no Paris Saint-Germain e na Juventus, entre outros, é acusado de ter violado uma jovem na casa de banho de uma discoteca, em dezembro de 2022, e mantém que a relação foi consensual. O futebolista encontrava-se detido há mais de um ano, desde 20 de janeiro do último ano, na sequência das acusações.

O defesa, de 40 anos, segundo a acusação, tem uma versão que não condiz com a da vítima, que tem “uma história absolutamente credível” de ter sofrido violência e violação, ao passo que o brasileiro alterou quatro vezes a sua versão desde que foi detido.

A sentença foi proferida duas semanas após ter terminado o julgamento no qual a vítima, que proferiu o seu depoimento à porta fechada, manteve a acusação de que Dani Alves a agrediu sexualmente, com violência e desprezo, na casa de banho da discoteca Sutton, em Barcelona. O jogador, que no momento dos factos jogava nos mexicanos do Puma, encontrava-se na cidade espanhola.

A acusação tinha pedido nove anos de prisão para o futebolista, bem como o pagamento de 150 mil euros à vítima e liberdade sob supervisão de 10 anos após sair da prisão, , embora os advogados que representam a alegada vítima quisessem uma pena ainda maior, de 12 anos de prisão.

Segundo o processo, Alves encontrava-se na discoteca em Barcelona e encontrou a vítima, com outras pessoas, tendo-a convidado para dançar e, depois, para uma divisão recolhida do espaço comum, no qual a forçou a ter relações sexuais, defende a acusação, em “clima de ansiedade e terror” para a jovem.

O jogador tentou várias vezes pedidos de fiança, sempre negados pelo facto de o tribunal considerar existir perigo de fuga, mesmo com a entrega de passaporte. O julgamento decorreu perante um coletivo de três juízes, presidido pela magistrada Isabel Delgado.

Toda a situação tem manchado a carreira do futebolista, considerado um dos melhores do mundo na sua posição, ao serviço de clubes como o Sevilha, FC Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain e São Paulo.

São inúmeras as conquistas do lateral-direito, com Mundiais de clubes, Liga dos Campeões, Liga Europa, Supertaças Europeias, várias Ligas espanholas, duas em França e uma em Itália, além das conquistas pelo Brasil, nos Jogos Olímpicos ou na Copa América.