Sucessor de Rui Borges, técnico que se mudou de Guimarães para o Sporting, o antigo ‘timoneiro’ de Gil Vicente, Arouca e Sporting de Braga realçou que o grupo de trabalho o acolheu bem a nível humano e assimilou alguns dos seus métodos desde quinta-feira, dia do primeiro treino.

“A receção foi ótima na parte humana. Também em termos metodológicos foi bastante boa. São três dias de preparação. Uma pessoa tem de ter cautela com a adaptação metodológica, para não sobrecarregar os jogadores. (…) Estamos preparados, dentro do que tem sido feito nos jogos anteriores”, disse, na antevisão ao desafio marcado para domingo, às 15:30, em Faro.

Depois de analisar o mais recente jogo dos minhotos, com o Nacional (2-2), que teve “coisas muito interessantes em termos ofensivos e defensivos”, o técnico natural de Barcelos definiu “prioridades para a progressão” de uma equipa que pretende sempre “compacta e coesa”, “intensa e agressiva”, a começar pelo embate no Estádio de São Luís.

Daniel Sousa admitiu que, no domingo, pode “ser difícil encontrar os caminhos para a baliza”, perante um adversário que defende com uma linha de cinco jogadores, habitualmente ‘baixa’, e que está agora “a fazer um campeonato regular”, com pontos somados em quatro das últimas seis jornadas, apesar de ocupar o 17.º e penúltimo lugar, com 12 pontos.

Pronto a assumir uma formação cujo sistema tático habitual é o ‘4–3–3’, esquema semelhante ao que utilizou no início da presente época, no Sporting de Braga, o técnico de 40 anos realçou que essas estruturas podem ser flexíveis e que “o mais importante é que os jogadores se sintam confortáveis” nas posições em que atuam.

O ‘timoneiro’ vitoriano reconheceu também que as “semanas mais longas” de trabalho para preparar os encontros de janeiro e de fevereiro de 2025, ao contrário do que aconteceu até meados de dezembro, com a Liga Conferência e jogos de três em três dias, vão ser benéficas para a aplicação dos princípios táticos preconizados pela sua equipa técnica.

Apesar de o clube vimaranense apresentar a “exigência de ganhar todos os jogos”, Daniel Sousa realçou que a temporada vai ser encarada “jogo a jogo”, até porque cada jogo é “o momento de avaliação” do trabalho semanal.

“O jogo é o momento mais importante da semana para os jogadores e o momento de avaliação do que fizemos durante a semana. Para aferir a qualidade do meu trabalho, tenho de avaliar. Tenho de rever conteúdos para os jogadores continuarem a evoluir. A questão do jogo a jogo é determinante”, referiu.

O Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 23 pontos, defronta o Farense, 17.º e penúltimo, com 12, em partida agendada para domingo, às 15:30, no Estádio de São Luís, em Faro, com arbitragem de Bruno Vieira, da associação de Beja.