“Por agora, ele tem de pensar em descansar, mas como treinador do Inter estou à espera dele de braços abertos”, afirmou Simone Inzaghi, em conferência de imprensa.

O técnico dos campeões transalpinos disse “não ter falado com o jogador” antes do incidente, ocorrido em 12 de junho no jogo com Finlândia, mas garantiu que Eriksen é um jogador com o qual contava.

Depois de ter caído sozinho no relvado, durante o encontro com a Finlândia, Eriksen foi rapidamente assistido no local, tendo os médicos conseguido reverter uma paragem cardíaca, e posteriormente, transferido para um hospital de Copenhaga.

O internacional dinamarquês, de 29 anos, esteve internado quatro dias, tendo-lhe sido implantado um desfibrilhador cardíaco.