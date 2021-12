Com dificuldades em conter as lágrimas, "Kun" Agüero foi direto ao assunto. "Esta sessão é para comunicar-vos que decidi deixar de jogar futebol profissional", anunciou o jogador argentino aos jornalistas, reporta o jornal desportivo espanhol Marca.

"É um momento muito duro, mas estou confortável com a minha decisão. Em primeiro vem a minha saúde, sabem do problema que tive há um mês e picos. Foi o que os médicos me disseram, que era melhor parar de jogar. Tomei a decisão há 10 dias", continuou.

Agüero sentiu-se indisposto a 1 de novembro, durante uma partida com o Alavés, sendo substituído aos 40 minutos. O avançado foi depois hospitalizado para efetuar um “exame cardiológico”. Seguindo o protocolo para este tipo de casos, o internacional ‘albi-celeste’ foi transportado de ambulância para um hospital de Barcelona.

Poucos dias depois, o Barça anunciou que Agüero tinha sido "submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico pelo Dr. Josep Brugada". "Está afastado e nos próximos três meses a eficácia do tratamento será avaliada para determinar o seu processo de recuperação", acrescentou.

"Estou muito orgulhoso da minha carreira, foi um sonho tornado realidade. Eu só queria ser um jogador profissional e nunca pensei que jogaria na Europa", disse.

O anúncio foi feito durante um evento realizado na tribuna de Camp Nou, com a presença, entre outros, do presidente do FC Barcelona, Joan Laporta, dos jogadores da primeira equipa catalã e Pep Guardiola, treinador do Manchester City e ex-treinador dos blaugrana.

Formado no Independiente, na Argentina, Sergio Agüero — que veio a ser conhecido pela "Kun" em homenagem a uma série de desenhos animados japonesa — tornou-se o mais jovem futebolista de sempre a jogar na primeira liga argentina, com 15 anos e 35 dias, batendo o recorde de Diego Maradona.

Mesmo sem ganhar títulos, Agüero destacou-se pelo seu instinto goleador, refinado quando foi para o Atlético de Madrid, onde jogou por cinco anos e venceu uma Liga Europa e uma Supertaça Europeia. Tais qualidades despertaram o interesse do Manchester City, a iniciar a sua fase "milionária".

Foi em Inglaterra onde se tornou um dos mais temíveis avançados do mundo, vencendo a Premier League por cinco ocasiões — a última das quais na passada época —, entre outros títulos. Ao todo, apontou 260 golos ao serviço dos Citizens — sendo que o mais saboroso terá sido aquele que fez do City campeão em 2011/12, ao apontar o tento nos derradeiros minutos da partida contra o Queens Park Rangers no último jogo da época.

Ao fim de 10 anos ao serviço dos ingleses e já sem espaço na equipa devido a sucessivas lesões, Kun Agüero terminou contrato e assinou com o FC Barcelona no início desta temporada, rumando ao clube onde o seu grande amigo e colega de seleção Lionel Messi se tornou uma lenda. Ao todo, o argentino participou em apenas cinco partidas e marcou um golo, antes de ser forçado a parar.

Antes da reforma, contudo, Agüero pôde experienciar uma última grande alegria enquanto jogador, ao vencer a Copa América pela Argentina neste verão, não ter sido um dos titulares e de ter ficado em branco na competição.