As claques, que são rivais há alguns anos, encontraram-se no estacionamento do estádio e atiraram foguetes, fogos de artifício e pedras uns nos outros, com a polícia italiana a intervir com gás lacrimogéneo para interromper o confronto.

Dos 10 polícias afetados, três foram levados ao hospital, mas nenhum em estado grave, e os restantes apresentaram apenas hematomas leves, não tendo sido feitas detenções.

A partida da 33.ª jornada terminou com a vitória da Fiorentina, que marcou dois golos a partir dos 80 minutos para se aproximar dos lugares europeus, e agravar a situação da Salernitana, que pode ser relegada para a Serie B na próxima semana.