No vídeo do diário de bordo o piloto de motas, Bruno Santos, refere uma primeira parte da primeira etapa "muito confortável" onde rodou a maior parte da etapa no Top 15 e em 2º Rally 2. Contudo, após o abastecimento tornou-se "muito difícil".

Os últimos 15 minutos da prova foram, nas palavras do próprio, muito difíceis: um erro de navegação, muito pó e um percurso sinuoso tendo acabado a primeira etapa na 36ª posição. O piloto não se mostra desmotivado, pelo contrário diz ter dado para "perceber que estou bem e com o ritmo certo".