A Dinamarca perdeu hoje na Eslováquia, por 3-0, num jogo particular de futebol em que a federação recorreu a uma equipa de recurso, na sequência do colapso nas negociações sobre direitos de imagem dos habituais convocados.

A seleção dinamarquesa, que no Mundial2018 foi afastada pela Croácia nos oitavos de final, foi derrotada em Trnava com golos de Nemec (11 minutos), Rusnak (37) e um autogolo de Fogt (79).

Para este jogo, os dinamarqueses foram orientados pelo ex-futebolista John Jensen, pelo facto de a federação não querer impor ao selecionador Age Hareide uma equipa que não escolheu.

Na base da decisão da federação está o falhanço nas negociações sobre o direito de os jogadores poderem estabelecer contratos individuais de patrocínio com empresas que competem diretamente com os atuais patrocinadores da seleção.

A Dinamarca, integrada na Liga B da Liga das Nações, estreia-se na nova competição da UEFA no domingo, em jogo diante do País de Gales, no qual deverá voltar a apresentar uma ‘segunda’ linha.