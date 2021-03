Os dois profissionais tinham recebido a vacina AstraZeneca menos de 14 dias antes de ficarem doentes, segundo noticia a Reuters. A Agência Dinamarquesa de Medicamentos confirmou ter recebido dois casos graves, mas não adiantou mais pormenores.

A Dinamarca foi o primeiro país a decidir suspender a administração da vacina da AstraZeneca, na sequência da deteção de casos invulgares de trombose em vários doentes vacinados. Devido aos relatos de aparecimento de coágulos sanguíneos e da morte de pessoas inoculadas com o fármaco, vários países europeus, incluindo Portugal, decidiram seguir os mesmos passos.

Na sequência dos relatos, a Agência Europeia do Medicamento (EMA) estou os casos e assegurou que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 "é segura e eficaz".

De acordo com o The Wall Street Journal, duas equipas de investigadores médicos, uma norueguesa e outra alemã do hospital universitário Greifswald, afirmam já ter identificado a causa do aparecimento de coágulos, referindo que em algumas pessoas a vacina produz uma resposta imunológica que ativa plaquetas sanguíneas que podem provocar a os coágulos e hemorragia cerebral.

O estudo ainda não foi publicado e está a ser analisado pelo Instituto Paul Ehrlich, responsável pela regulação e aprovação de medicamentos na Alemanha. Os cientistas acreditam que devido a esta descoberta pode ser desenvolvido um tratamento.