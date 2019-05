Numa nota publicada no Facebook, Rui Miguel Mendonça explica que não tem "condições para continuar a servir" o Sporting Clube de Portugal, depois de "a vida" lhe ter trazido "um revés inesperado".

O Diretor de Comunicação e Plataformas do clube de Alvalade diz que esta foi uma decisão difícil que exigiu "muita reflexão e ponderação", afirmando que no Sporting encontrou "uma família" que o "acolheu e abraçou".

Na nota divulgada, Rui Miguel Mendonça deixa vários agradecimentos, em particular à direção de Bruno de Carvalho por lhe "aberto as portas da Sporting TV", à Comissão de Gestão "pela confiança e profissionalismo num momento tão delicado na vida do clube", a Frederico Varandas e toda a sua estrutura "pelo humanismo, sensibilidade, total compreensão e apoio", e a toda a equipa da World Channels, produtora da Sporting TV.

O responsável pela comunicação do clube leonino tinha assumido o cargo em fevereiro deste ano, depois de ter estado à frente da Sporting TV.