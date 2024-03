Na apresentação do evento de categoria 250 do ATP Tour, que decorrerá entre 30 de março e 07 de abril na terra batida do Clube de Ténis do Estoril, foi divulgada hoje a lista de inscritos.

O destaque incide particularmente sobre as presenças do norueguês Casper Ruud – número nove mundial e finalista de Roland Garros em 2022 e 2023, e do Open dos Estados Unidos em 2022 – e de Hurkacz, o tenista mais credenciado do quadro principal no Estoril Open, ao figurar no oitavo lugar do ranking mundial.

A estes dois experientes e titulados jogadores junta-se o francês Gael Monfils (54.º ATP), antigo número seis do mundo, e o austríaco Dominic Thiem, ex-número três mundial e campeão do Open dos Estados Unidos de 2020, que está de regresso ao Estoril pela terceira vez na carreira, depois de há um ano ter atingido os quartos de final.

Casper Ruud, de 27 anos, e Hubert Hurkacz, vencedor de dois torneios Masters 1.000 (Miami, em 2021, e Xangai, em 2023), vão assim partilhar o protagonismo do evento com o melhor tenista português de todos os tempos, João Sousa, que fará a despedida dos ‘courts’ no Estoril Open, torneio que conquistou em 2018.

“Conseguimos criar um cartaz fantástico. Além de dois jogadores do top 10 e alguns grandes nomes do ténis mundial, teremos muita animação e um evento familiar e muito transversal. Além disso, teremos a grande despedida do João Sousa. Acho que será um momento muito emocionante ver o João Sousa fazer o último encontro da sua carreira. Não consigo pensar em melhor palco para ele terminar a carreira”, sublinhou o diretor do Estoril Open, João Zilhão.

Além do vimaranense, único representante luso a vencer o título de singulares do torneio português, o maiato Nuno Borges, atual número um nacional e 60.º classificado da hierarquia mundial, também tem entrada assegurada no quadro principal.

O lote de participantes está ainda recheado com jogadores como o espanhol Alejandro Davidovich-Fokina (23.º ATP), o italiano Lorenzo Musetti (26.º ATP) e os franceses Arthur Fils (43.º ATP), o mais jovem tenista do top 100 mundial, com 19 anos, e Arthur Cazaux (77.º ATP).