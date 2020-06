Para tomarem posse como o 34.º presidente dos ‘dragões’ rumo ao quadriénio 2020-2024, Nuno Lobo (lista B) e José Fernando Rio (C) terão de superar o histórico estatuto de Jorge Nuno Pinto da Costa (A), o mais antigo e titulado dirigente do futebol mundial no ativo, que chegou ao poder em 17 de abril de 1982, com 95% dos votos.

Os 60 títulos no futebol e mais umas largas centenas nas modalidades ajudaram a virar o FC Porto do avesso nas últimas quatro décadas, mas caíram a pique a partir do tricampeonato na época 2012/13, ao ponto de os ‘azuis e brancos’ terem conquistado apenas uma I Liga e duas Supertaças nos últimos 20 cetros nacionais possíveis.

Pinto da Costa, de 82 anos, renovou o mandato em abril de 2016, registando 79% das preferências de 2.403 associados e 504 votos nulos sem concorrência nas urnas, que fixaram o triunfo eleitoral mais magro no século XXI, depois da imposição do regime de 'fair-play' financeiro pela UEFA, em função das sucessivas contas negativas do clube.

Envolvido na luta pela reconquista da Liga e da Taça de Portugal com o rival Benfica, após a pausa motivada pela pandemia de covid-19, o líder portista formalizou em 27 de maio uma recandidatura focada na remodelação administrativa, desportiva e financeira de uma instituição com prejuízos de 52 milhões de euros no primeiro semestre de 2019/20.

O elenco diretivo mudou quatro dos 13 rostos e inclui os empresários José Américo Amorim e Paulo Mendes, que substituem Eduardo Valente e Emídio Gomes, enquanto o antigo guarda-redes Vítor Baía regressa para assumir a pasta do futebol profissional e o ‘bibota’ e diretor de prospeção Fernando Gomes passará a dirigir as camadas jovens.

Em negociações para a venda do ‘naming’ do Estádio do Dragão, Pinto da Costa prometeu edificar a Cidade do FC Porto e manter modalidades competitivas, sendo acompanhado por Lourenço Pinto (Mesa da Assembleia Geral), Jorge Guimarães (Conselho Fiscal e Disciplinar) e o autarca portuense Rui Moreira (Conselho Superior).