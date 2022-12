Na conquista argentina deste Campeonato do Mundo há um herói, no mínimo, improvável. Emiliano Martínez, guarda-redes de 30 anos, foi eleito o melhor guardião do torneio, mas há poucos anos estava longe dos lugares de protagonismo, apesar de pisar os principais palcos.

Formado nos argentinos dos Independientes, foi aos 18 anos para Inglaterra, para o Arsenal, clube com que teve contrato durante mais de 10 anos, quase sempre como suplente e outras vezes cedido a outros clubes - o Oxford United, Sheffield Wednesday, Rotherham, Wolverhampton, Getafe e Reading -, onde também nunca conseguiu conquistar a titularidade.

O melhor de Martínez, também conhecido por 'Dibu', começou a aparecer em 2019/20, com a chegada de Mikel Arteta ao clube. O técnico espanhol apostou no guarda-redes argentino oferecendo-lhe a titularidade entre os postes dos Gunners.

Depois de meia temporada de alto nível, o guardião optou por sair do Arsenal e rumar ao Aston Villa, clube que representa há três épocas e onde se tem cimentado como um dos melhores da Premier League na sua posição. Com as prestações de alto nível naquela que é considerada por muitos a melhor liga do mundo, veio a chamada à seleção da Argentina.

A primeira internacionalização aconteceu em 2021 num jogo de qualificação para o Campeonato do Mundo no Qatar, que viria a vencer, diante do Chile, que terminou empatado a um golo. Foi precisamente nesse ano e com a camisola da Albiceleste que viria a tornar-se viral, durante a meia-final da Copa América, que também venceu, no desempate por grandes penalidades diante da Colômbia, pelos jogos psicológicos que fazia perante os marcadores adversários, gritando frases como "vou engolir-te". Uma estratégia que se mostrou vitoriosa.

Um ano depois manteve a baliza argentina inviolável na Finalíssima, contra a campeã europeia Itália, em mais um troféu conquistado pela Albiceleste.

A experiência nas grandes penalidades voltaram aparecer neste Mundial. Nos quartos-de-final, no desempate na linha de 11 metros frente aos Países Baixos, depois de um empate a 2-2, defendeu dois penaltis. Este domingo, na final, defendeu o segundo penalti de França, impedindo o golo de Kingsley Coman e contribuindo para o título da Argentina.

Desde 2017, ao seu lado nestes conquistas, Emiliano Martínez tem tido uma portuguesa, com quem é casado, Amanda Gama, ou Mandinha, que conheceu nas viagens de autocarro que fazia até ao centro de treinos quando ainda vivia em Londres.