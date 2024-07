"Quero pedir desculpas sinceras por um vídeo postado no meu canal do Instagram durante as comemorações da seleção nacional", publicou Fernández em inglês numa "story" nessa rede social, referindo-se à vitória de domingo por 1-0 na final contra a Colômbia.

"Sou contra todas as formas de discriminação e peço desculpas por me ter deixado levar pela euforia das comemorações da Copa América", acrescentou o jogador do Chelsea."Esse vídeo, esse momento, essas palavras, não refletem as minhas crenças nem o meu caráter. Lamento muito", continuou ele.

No vídeo, transmitido ao vivo e filmado no autocarro da seleção argentina, os jogadores da seleção argentina são vistos a iniciar a estrofe: "Jogam pela França mas vêm de Angola (...), sua mãe é nigeriana, seu pai camaronês, mas no documento têm nacionalidade francesa", cantaram os atletas.

Depois de o vídeo ter viralizado nas redes sociais, a Federação Francesa de Futebol (FFF) anunciou nesta terça-feira que iria fazer uma denúncia e levar estas imagens à Fifa. Horas depois, anunciou também uma denúncia por comentários ofensivos de cunho racistas perante a Justiça.

"Dada a gravidade das manifestações, que são contrárias aos valores do desporto e dos Direitos Humanos, o presidente da FFF decidiu questionar diretamente o seu homólogo argentino (AFA) e a Fifa, e apresentar uma denúncia à justiça por palavras ofensivas de natureza racial e discriminatória", explica o comunicado da FFF.

De natureza racista, este cântico foi entoado por adeptos argentinos para atacar os integrantes da seleção francesa – e Kylian Mbappé em particular – antes da final do Campeonato do Mundo de 2022, vencida pela Argentina contra a França (3-3, 4-2 nos penáltis).

Argentina e França construíram uma grande rivalidade nos últimos anos, com a seleção europeia eliminando a seleção sul-americana nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia (4-3), antes da 'Albiceleste' dar o troco quatro anos depois na final no Qatar.

O médio argentino foi eleito pela FIFA o melhor jogador jovem do Campeonato do Mundo do Qatar e foi o argentino mais caro da história quando foi contratado em 2023 pelo Chelsea por 121 milhões de euros ao Benfica.