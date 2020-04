Em comunicado divulgado na quinta-feira no seu sítio oficial, o clube alemão explica que o corte de 20% foi acordado entre as partes e vai ocorrer nos meses de abril, maio e junho, com o Eintracht Frankfurt a adiantar ainda que um terço dos funcionários “vai entrar num horário de trabalho reduzido”.

Segundo o documento, as medidas tomadas vão ter um impacto de pelo menos 15 milhões de euros nas contas do clube.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,5 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram quase 89 mil. Dos casos de infeção, mais de 312 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.