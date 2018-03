A Espanha, primeira adversária de Portugal na fase final do Mundial de futebol de 2018, goleou hoje uma desfalcada Argentina por 6-1, num particular disputado no Wanda Metropolitano, em Madrid.

O médio Isco, jogador do Real Madrid, foi a grande figura do encontro, ao conseguir um ‘hat-trick’, com tentos aos 27, 52 e 74 minutos, pertencendo os outros golos a Diego Costa, aos 12, Thiago Alcántara, aos 55, e Iago Aspas, aos 73.

Pela formação ‘albi-celeste’, que atuou sem o ‘capitão’ Lionel Messi e também sem Ángel Di Maria ou Sergio ‘Kun’ Agüero, marcou o central Nicolás Otamendi, aos 39 minutos.

A Espanha ainda sentiu algumas dificuldades iniciais, mas Higuáin, como já aconteceu ‘demasiadas’ vezes na seleção, falhou um golo de baliza ‘aberta’, aos oito minutos, e, na resposta, Diego Costa, a atuar em ‘casa’, adiantou a Espanha.

Os argentinos ainda foram equilibrando o jogo, mas, aos 27 minutos, a eficácia espanhola ‘falou mais alto’, com Isco a marcar o seu primeiro golo, após a segunda assistência de Asensio.

Na sequência de um canto, e com culpas para De Gea, Otamendi ainda reduziu, aos 39 minutos, mas, no início da segunda parte, a Espanha ‘acabou’ com o encontro, com golos de ‘rajada’ de Isco, aos 52 minutos, e Thiago Alcántara, aos 55.

Os golos iam aparecendo aos pares e, aos 73 e 74, a Espanha chegou à meia dúzia, primeiro por Iago Aspas, servido por De Gea, e depois com o ‘hat-trick’ de Isco, que viria a ser substituído aos 76, para a ovação.

Na parte final, o sportinguista Marcos Acuña ainda entrou, aos 84 minutos.

Os espanhóis mantiveram, assim, a invencibilidade na ‘era’ Julen Lopetegui: sob o comando do ex-treinador do FC Porto, somam 13 vitórias e cinco empates, em 18 jogos, depois do desaire por 2-0 com a Itália, nos oitavos de final do Europeu de 2016.

A exemplo da Espanha, as outras equipas do Grupo B do Mundial de 2018 também ganharam: Marrocos superou o Uzbequistão por 2-0, em Casablanca, e o Irão, de Carlos Queiroz, ganhou à Argélia por 2-1, em Graz, na Áustria.

No Mundial 2018, que se realiza na Rússia, de 14 de junho a 15 de julho, a seleção lusa, campeã europeia em título, defronta a Espanha (15 de junho, em Sochi), Marrocos (20, em Moscovo) e o Irão (25, em Saransk).