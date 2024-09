Os anéis olímpicos, instalados na Torre Eiffel para os Jogos de Paris 2024, vão permanecer ali, pelo menos, até 2028, anunciou esta sexta-feira a presidente da Câmara da capital francesa, Anne Hidalgo.

“A proposta que fiz é que até 2028, ou seja, até aos Jogos Olímpicos de Los Angeles, deixemos os anéis na Torre Eiffel e os Agitos [emblema paralímpico] na Champs-Élysées”, explicou Hidalgo aos jornalistas, segundo a AFP.

Esta intenção gerou polémica em França, no fim de semana, quando foi anunciado que os anéis continuariam na Torre Eiffel, com autorização do Comité Olímpico Internacional (COI), embora sem especificar até quando.

“A Torre Eiffel é um monumento protegido, obra de um grande engenheiro e criador”, lembrou a ministra da Cultura de França, Rachida Dati, principal opositora à ideia da presidente da Câmara de Paris.

A ministra lembrou que a instalação dos anéis foi autorizada "a título temporário" e que qualquer alteração substancial na Torre Eiffel requer "uma autorização de obra e uma avaliação de impacto".

Hidalgo reiterou sexta-feira que a decisão cabe à Câmara Municipal de Paris, que é a proprietária do monumento.

Quanto aos Agitos, cuja permanência na capital francesa foi defendida pelo Comité Paralímpico Internacional (CPI) após o anúncio de Anne Hidalgo sobre os anéis olímpicos, Paris planeia movê-los para um local não muito longe do Arco do Triunfo, a sua localização atual.

O vereador Pierre Rabadan indicou que a nova localização seria na Champs-Elysées, em frente à estátua do general Charles de Gaulle e perto do Grand Palais, que sediou as provas olímpicas e paralímpicas de esgrima e taekwondo.