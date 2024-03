Todos os caminhos vão dar hoje à praia de Supertubos, Peniche, dia de finais da 15.ª edição do MEO Rip Curl Pro Portugal, 3.ª etapa do Championship Tour (CT).

Marcado por tempestades, adiamentos, pausas e mudança de palco, para o Molhe Leste, praia na mesma linha de areia, mas encostada ao porto de pesca, chega finalmente a hora das decisões da paragem portuguesa do circuito de elite da Liga Mundial de Surf (World Surf League).

Parada desde quarta-feira, a WSL decidiu decretar através das redes sociais que Supertubos seria mesmo até ao último dia do período espera da competição (janela entre 6 e 16 de março).

Para se apurarem os campeões do MEO Rip Curl Pro Portugal estão ainda em disputa os quartos-de-final do setor masculino, seguindo-se as meias-finais e finais das mulheres e homens.

Ao todo, são necessárias cinco horas de competição. O período pode estender-se ao longo do dia adaptando-se à “ultrapassagem” da maré vazia, prometendo o longo dia de ação.

Na coroação da Rainha e do Rei de Supertubos, entre os “sobreviventes” está Gabriel Medina, tricampeão mundial, vencedor da etapa de Peniche em 2017 e surfista apurado para os Jogos Olímpicos Paris 2024.

Os vencedores de 2022, a brasileira Tatiana Weston-Webb e o americano, Griffin Colapinto, a duas vezes campeã mundial, a australiana Tyler Wright e o Joan Duru (vice-campeão em 2018), francês que foi um dos cinco wildcard do evento.