A reunião magna, que se realizou no centro de treinos e formação do Estoril-Praia, na Amoreira, na sequência das limitações colocadas no concelho da Amadora sobre ajuntamentos de pessoas na sequência da pandemia da covid-19, decidiu assim, com 88 votos a favor e oito contra, que o emblema tricolor irá criar uma SAD que assumirá o lugar do Club Sintra Football no Campeonato de Portugal.

O emblema de Sintra disputou esta temporada a 'série D' do Campeonato de Portugal. Apesar do último lugar, acabou por não ser despromovido pela decisão da Federação Portuguesa de Futebol em interromper a competição, decretando que não haveria descidas.

Assim, como consequência da fusão destes dois emblemas, será criado o Club Football Estrela da Amadora, SAD. Um nome muito semelhante ao entretanto extinto, em 2011, Clube de Futebol Estrela da Amadora.

André Geraldes, ex-coordenador técnico do Sporting e ex-administrador da SAD do Farense, será o presidente do Club Football Estrela da Amadora, SAD, que na próxima temporada irá jogar com as três cores habituais e ostentará o antigo emblema do “Estrela da Amadora”.