O SAPO 24 escolheu sete frases que marcaram os nove anos do percurso de Cristiano Ronaldo no Real Madrid. Dos assobios à glória, sete citações de um eterno sete do Bernabéu.

"Eu sei que quem gosta de futebol, gosta de mim" - após os adeptos rivais, num jogo entre Portugal e Chipre em 2010, de qualificação para o Euro 2012, cantarem o nome de Leo Messi. “Eu acho que eles me assobiam porque sou rico, bonito e um grande jogador. As pessoas têm com inveja de mim, não tenho outra explicação" - em declarações à imprensa, em Zagreb, depois de um jogo da Liga dos Campeões em 2011. "À equipa dou um 9 e a mim um 10" - declarações de CR7 ao jornal espanhol Marca, em 2012. "O teu amor faz-me mais forte, o teu ódio faz-me imparável" - escreveu o próprio como descrição de uma fotografia do seu Instagram em 2015. “Incomoda-me que digam que o Real Madrid baixou de rendimento porque não estou ao melhor nível. Se todos estivessem ao meu nível, talvez pudéssemos estar em primeiro" - disse Cristiano Ronaldo após um dérbi diante do Atlético Madrid, em 2016. “Foi bonito jogar no Real Madrid” - declaração após a vitória do Real Madrid sobre o Liverpool em 2018, na final da Liga dos Campeões. "Quem voltou a marcar mais golos esta temporada? Talvez a Liga dos Campeões deva mudar de nome e passar a chamar-se CR7 Champions League" - disse o português depois conquistar a terceira Liga dos Campeões consecutiva.