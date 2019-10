"Para os nossos jogadores, vai ser um prazer jogar contra Portugal e Cristiano Ronaldo. Não é todos os dias que competimos com jogadores assim. Tem de ser um prazer para todos. O importante é não dar espaço. Ele não pode ter espaço. Normalmente, não fazemos marcação individual, mas isso pode acontecer amanhã [segunda-feira]", revelou.

Na mesma conferência de imprensa, Oleks Zinchenko garantiu que vai dificultar a vida a Bernardo Silva, seu colega de equipa no Manchester City, e revelou uma brincadeira que fez com o extremo português.

"Estive semanas a dizer ao Bernardo para ele se portar bem, para ter cuidado, senão iria escrever nas redes sociais que ele disse algo de mal sobre a Ucrânia e neste jogo o estádio todo iria cair em cima dele", contou o médio.

A Ucrânia lidera o Grupo B, com 16 pontos, à frente de Portugal, que segue no segundo lugar, com 11, mas com menos um jogo que a formação de leste. A Sérvia é terceira, com sete, seguida do Luxemburgo, com quatro, e da Lituânia, com um.

O segundo Ucrânia-Portugal da história está agendado para as 19:45 (21:45 horas locais) e terá arbitragem do inglês Anthony Taylor.