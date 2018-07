Dos 21 campeões na Finlândia, 11 tinham estado em 2016 no Azerbaijão, num sucesso culminado com um triunfo na final sobre a Espanha, nas grandes penalidades, já sob o comando de Hélio Sousa, campeão mundial de sub-20 como jogador, em 1989.

Depois de quatro vitórias nos sub-16 (1989, 1995, 1996 e 2000) e duas nos sub-17 (2003 e 2016), uma no Torneio Internacional de Juniores (1961), duas nos sub-18 (1994 e 1999) e uma com a equipa principal, no Euro2016, Portugal venceu pela primeira vez nos sub-19, faltando-lhe agora apenas um título Europeu, o de sub-21.

Os novos campeões europeus de sub-19 poderão vir a consegui-lo, mas, primeiro ainda terão pela frente, em 2019, o Mundial de sub-20, que se realiza na Polónia, e no qual Portugal vai tentar chegar ao terceiro título, depois dos conseguidos, com Carlos Queirós, em 1989 e 1991.

Esses jogadores entraram para a história do futebol português como a ‘geração de ouro’ e muitos fizeram história na seleção principal e no futebol mundial, casos de Figo, Rui Costa, João Vieira Pinto, Paulo Sousa ou Fernando Couto.

Agora, chega uma nova fornada de talentos, que já mostraram que funcionam muito bem como equipa, ou não tivessem conquistado dois Europeus no espaço de dois anos, mas também individualmente.

Pela Finlândia, brilharam jogadores como João Filipe e Francisco Trincão, melhores marcadores do torneio, ambos com cinco golos, mas também Domingos Quina, Ruben Vinagre, Diogo Costa, Miguel Luís, Thierry Correia ou David Carmo.

Portugal exibiu mais uma série de jogadores talentosos e muitos ficaram em ‘casa’, impedidos pelos clubes, em pré-época, casos de Gedson Fernandes, João Félix, Diogo Leite ou Luís Maximiano, por lesão, bem como Diogo Dalot, contratado pelo Manchester United ao FC Porto, ou, por outros motivos, Rafael Leão.

O Benfica, campeão nacional de juniores e juvenis, foi o clube mais representado, com cinco jogadores, seguido e Sporting de Braga e Sporting, ambos com três, e FC Porto, com dois. O Vitória de Guimarães e o Rio Ave tiveram uma representante cada.

Por seu lado, seis jogadores já atuam no estrangeiro, casos de João Virgínia (Arsenal), Ruben Vinagre (Wolverhampton), Domingos Quina (West Ham), Nuno Henrique (Sion) e ainda Pedro Correia e Ricardo Benjamin (Deportivo), este último chegado em vésperas da final, face à lesão do guarda-redes Diogo Costa.

A seleção mostrou individualidades, mas, sobretudo, um coletivo muito forte, como comprovam os números finais do percurso dos novos campeões europeus, que, entre Ronda de Elite e fase final, somaram sete vitórias e apenas uma derrota, com a Itália (2-3), jogando com 10 desde os nove minutos.

O registo de golos marcados impressiona, com um total de 27, em oito jogos, o que dá uma média de 3,38 por encontro, sendo que, contando só a fase final, sobe ainda para 3,4, face aos 17 tentos apontados em apenas cinco jogos.