Bottas garantiu, no circuito citadino de Baku, a quinta vitória da sua carreira, segunda deste ano, depois do triunfo na Austrália - onde também partiu da ‘pole position’ –, que lhe permitiu ascender ao comando do Mundial de Fórmula 1, com 87 pontos.

As restantes duas rondas, no Bahrain e na China, foram vencidas pelo britânico Lewis Hamilton, com Bottas no segundo lugar em ambas.

O pentacampeão mundial, contudo, baixou à segunda posição do campeonato, com menos um do que o seu companheiro de equipa, que hoje gastou 1:31.52,942 horas para completar as 51 voltas previstas, menos 1,524 segundos do que Lewis Hamilton.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) subiu ao pódio pela segunda vez consecutiva, mas terminou já a 11,739 segundos do vencedor. O holandês Max Verstappen (Red Bull) terminou em quarto, a 17,493 segundos, e perdeu o terceiro lugar do Mundial para Vettel por apenas um ponto. O alemão tem 52 e o holandês 51.

Com resultados equivalentes no início do campeonato, a diferença está no facto de Bottas ter conseguido a volta mais rápida no Grande Prémio da Austrália, feito que este ano atribui um ponto extra em cada corrida.