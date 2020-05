“Ainda em linha com o plano de retoma, todo o plantel, equipa técnica e restante ‘staff’ será submetido a novo teste de rastreio na próxima sexta-feira, que incluirá pesquisa de SARS-CoV-2 com zaragatoa nasofaríngea e também testes serológicos ou de imunidade”, informaram os famalicenses.

Para além disso, o Famalicão confirmou ainda que, na retoma do campeonato, não vai jogar no seu estádio, tendo em conta o parecer técnico da Direção-Geral da Saúde, nomeadamente no seu ponto 13 – as competições devem ser realizadas no menor número possível de estádios.

O Famalicão vai jogar, na condição de visitado, no Estádio Cidade de Barcelos, ‘casa’ do Gil Vicente.