Em informação divulgada no sítio oficial, os ‘dragões’ revelam que este bilhete de época será “vendido, excecionalmente, esta temporada e não tem precedência com o lugar anual 2019/20, o último que foi colocado à venda”, sendo que “o lugar escolhido é válido unicamente para a temporada 2021/22”.

Os ingressos serão válidos para todos os jogos caseiros do FC Porto na I Liga, na fase de grupos da Liga dos Campeões e na Taça da Liga, num total de 18 partidas.

Neste momento, os estádios podem contar com um máximo de 50% da lotação, face à pandemia de covid-19, o que, no caso do FC Porto, corresponde a cerca de 25.000 adeptos.

A propagação do novo coronavírus obrigou à realização de jogos à porta fechada durante mais de um ano, desde maio de 2020, sendo que no arranque desta época foi autorizada a ocupação de 33% dos recintos desportivos.

Entretanto, no final de agosto, a Direção-Geral da Saúde (DGS) aumentou a taxa de ocupação para 50%.