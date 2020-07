Os ‘azuis e brancos’ chegam ao 'clássico' após quatro vitórias seguidas e seis jogos sem perder – foram apenas derrotados pelo Famalicão na retoma do campeonato -, enquanto os ‘verde e brancos’ ainda não perderam nos oito jogos sob o comando de Rúben Amorim, contando seis vitórias e dois empates.

O embate entre ‘dragões’ e ‘leões’ vai ser arbitrado por João Pinheiro, da associação de Braga.

Antes do jogo do Dragão, a partir das 19:15, o Sporting de Braga, quarto classificado com 56 pontos, pode igualar provisoriamente os ‘leões’, caso vença na receção ao ‘aflito’ Belenenses, que ocupa o 14.º lugar, com 31 pontos, apenas mais um do que a primeira equipa abaixo da linha de despromoção.

Os bracarenses somam duas vitórias sob o comando de Artur Jorge, que substituiu Custódio Castro, enquanto os lisboetas perderam os últimos dois jogos e seguem numa série de seis sem vencer.

O primeiro jogo do dia vai opor o tranquilo Moreirense, oitavo classificado com 42 pontos, ao Paços de Ferreira, 13.º com 34, num encontro marcado para as 17:00.

A formação minhota não perde há cinco jogos, enquanto os pacenses chegam a este encontro em Moreira de Cónegos depois de sofrer uma goleada caseira frente ao Sporting de Braga, por 5-1.