Os ‘dragões’ tentam regressar às vitórias, depois do empate 1-1 no terreno do Belenenses SAD, e restabelecer a diferença para o líder e campeão, que goleou em casa o Famalicão, por 4-0, no sábado.

O embate entre o FC Porto e o Tondela, oitavo classificado com 18 pontos, encerra a ronda e o campeonato por 2019, a partir das 20:15.

Antes, o Sporting, quarto com 23 pontos, procura capitalizar a terceira derrota seguida do Famalicão, terceiro com 24, para ultrapassar os minhotos, caso vença na visita ao Santa Clara, em Ponta Delgada, a partir das 18:00 locais (19:00 em Lisboa).

Os ‘leões’ venceram na jornada passada em casa ao Moreirense, por 1-0, mas foram derrotados na quinta-feira na visita ao LASK Linz, por 3-0, no derradeiro jogo da fase de grupos da Liga Europa.

Já o Santa Clara, 15.º com 14 pontos e que não vence há seis jogos no campeonato, tenta distanciar-se da zona de despromoção.

Programa da 14.ª jornada:

- Sexta-feira, 13 dez:

Portimonense - Rio Ave, 1-1

- Sábado, 14 dez:

Marítimo – Boavista, 1-0

Benfica – Famalicão, 4-0

Vitória de Setúbal - Desportivo das Aves, 1-0

- Domingo, 15 dez:

Moreirense – Belenenses SAD, 2-1

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 2-2

Sporting de Braga - Paços de Ferreira, 0-1

- Segunda-feira, 16 dez:

Santa Clara – Sporting, 18:00 locais (19:00, horas de Lisboa)

FC Porto – Tondela, 20:15