A Federação Portuguesa de Futebol e a Puma iniciaram, esta segunda-feira, uma nova era, com a apresentação dos novos equipamentos.

"Os equipamentos de Portugal possuem 'designs' distintos para as seleções masculina e feminina, e tanto o kit principal como o alternativo reinterpretam o emblema das Quinas, celebrando a história do futebol português e, simultaneamente, preparando o cenário para as próximas gerações brilharem ainda mais. Porque a melhor maneira de homenagear os nossos heróis não é falar sobre a história, mas dar à história algo sobre o que falar.

Em Portugal, fazer algo ‘por amor à camisola’ significa fazer com paixão, compromisso e amor pela causa ou pela equipa. A nova camisola principal de Portugal captura essa emoção com uma base vermelha clássica, detalhes dourados e verdes e gola redonda.

A camisola feminina principal apresenta uma base vermelha com detalhes em verde, menta e preto, e também uma gola redonda personalizada. Juntamente com as cores exclusivas de Portugal, cada camisola apresenta um gráfico personalizado do emblema das Quinas", lê-se no comunicado.

Equipamento alternativo com detalhes futuristas

O novo equipamento alternativo "reimagina o símbolo das Quinas de uma forma futurista, usando cores e gráficos ousados ​​que celebram o cruzamento entre arte, tecnologia e futebol no Portugal moderno".

A camisola masculina alternativa utiliza uma base branca com gráficos personalizados em vermelho e verde e gola redonda preta. Por seu turno, a camisola feminina tem uma abordagem diferente com base menta, e gráficos pretos, vermelhos e verdes, além de uma gola redonda preta.