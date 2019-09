Fernando Santos afirmou hoje que o duelo com a Lituânia "é mais uma final" para alcançar o primeiro lugar do Grupo B de apuramento para o Euro2020 de futebol e desvalorizou o relvado sintético do palco do jogo.

"Isto é uma final e as finais são para ganhar. Não há indicações para meter o pé ou não meter o pé. Temos é que jogar para ganhar. Temos que fazer o que fizemos nas Ilhas Faroe (6-0), que também era sintético", afirmou Fernando Santos. O selecionador nacional falava aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do encontro de terça-feira, no LFF stadionas, em Vilnius. "É preciso respeitar o adversário. Vamos defrontar 11 jogadores que vão correr muito, lutar muito, para fazerem um feito contra Portugal. Temos que estar ao nível deles em termos de humildade. Tínhamos seis finais quando começámos. Venha amanhã [terça-feira] mais uma e depois faltam quatro", referiu o técnico, de 64 anos. Para vencer a Lituânia, no primeiro jogo de sempre da seleção portuguesa nesse país, Fernando Santos explicou que será preciso, sobretudo, não deixar a equipa adversária partir em contra-ataque. "A Lituânia é uma equipa de trabalha bem, que procura jogar em ataques rápidos e que, com espaço, pode criar problemas. Primeiro, temos que não deixar jogar o adversário e depois, com bola, criar condições para fazer golos", disse. Continuar a ler Fernando Santos admitiu que, apesar do triunfo na Sérvia (4-2), "há sempre aspetos a melhorar, mas há tempo", e confirmou que Nelson Semedo, que saiu lesionado no jogo em Belgrado, está em dúvida para o duelo com os lituanos. "Hoje, não irá treinar. Ainda temos 24 horas e vamos ver o que os médicos vão dizer. Se não jogar ele, joga outro. Tenho 25 jogadores para jogar e acredito em todos", assinalou. Portugal tem uma sessão de treino agendada no LFF stadionas às 17:30 (15:30 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. O Grupo B é liderado pela Ucrânia (13 pontos, em cinco jogos), seguida por Portugal (cinco em três), Luxemburgo (quatro, em quatro), Sérvia (quatro, em quatro) e Lituânia (um, em quatro). O primeiro Lituânia-Portugal de sempre tem início agendado para as 21:45 (19:45 em Lisboa) e terá arbitragem do holandês Bas Nijhuis.