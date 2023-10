A FIFA decidiu na quarta-feira atribuir a organização do Campeonato do Mundo de futebol de 2030 a Portugal, Espanha e Marrocos, promovendo ainda a disputa de três jogos em Argentina, Paraguai e Uruguai, por forma a celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição foi disputada em solo uruguaio.

“Marrocos, Portugal e Espanha, como anfitriões do torneio, e Uruguai, Argentina e Paraguai, como anfitriões das celebrações do centenário, qualificar-se-ão automaticamente a partir da quota de atribuição de vagas das respetivas confederações”, referiu a FIFA, numa decisão que será oficializada num Congresso Extraordinário a realizar em 2024.

Respondendo a várias questões sobre Mundial2030, a FIFA adiantou ainda parte do cronograma da competição, garantindo que o calendário de jogos será “adaptado” para proporcionar dias de descanso às equipas envolvidas na celebração do centenário na América do Sul.

“Os três jogos disputados na América do Sul serão antecipados alguns dias antes dos jogos oficiais de abertura do Campeonato do Mundo, que será disputado em Marrocos, Portugal e Espanha”, lê-se no mesmo comunicado.

Em 08 e 09 de junho de 2030 decorrerá a cerimónia de comemoração do centenário e os primeiros embates, com a seleção do Uruguai a jogar em Montevideu, enquanto a Argentina e o Paraguai jogam na respetiva ‘casa’.

Na quinta e sexta-feira seguintes, 13 e 14 de junho de 2030, terão lugar a cerimónia e os jogos de abertura do Campeonato do Mundo de futebol de 2030.

Em 15 e 16 de junho, jogar-se-ão as respetivas partidas das restantes seleções dos grupos do Uruguai, Argentina e Paraguai.

Na sexta-feira seguinte, em 21 de junho de 2030, arrancam os segundos jogos de todas as equipas dos grupos destas seleções.

Já a final do Campeonato do Mundo está agendada para 21 de julho de 2030, domingo.

A FIFA garantiu, ainda, que irá tomar todas as medidas necessárias para “mitigar o impacto ambiental” da competição que contará com 101 jogos em Portugal, Espanha e Marrocos, mais os três que vão ser disputados na América do Sul, num total de 104.

“Marrocos, Portugal e Espanha serão os anfitriões do Campeonato do Mundo de 2030. Por conseguinte, em 101 jogos, o torneio será disputado num conjunto de países vizinhos, geograficamente muito próximos e com infraestruturas e ligações de transportes extensas e bem desenvolvidas. Três jogos terão lugar na América do Sul, também em países vizinhos geograficamente próximos, para assinalar o 100.º ano do torneio, numa celebração única. A FIFA tomará todas as medidas necessárias para atenuar o impacto ambiental do Campeonato do Mundo”, garante a FIFA.

Portugal estreia-se em Mundiais, depois de ter recebido o Euro2004, a Espanha o Euro1964 e o Mundial1982, enquanto Marrocos acolheu a Taça das Nações Africanas (CAN) em 1988.

Esta vai ser a primeira vez que um Mundial será repartido por seis países: Uruguai, Argentina e Paraguai vão receber três jogos, como forma de “celebrar o centenário” da competição, cuja primeira edição decorreu em solo uruguaio, em 1930.