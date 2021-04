A portuguesa registou a pior pontuação entre as oito participantes na final, com 11,333 pontos, bem distante dos 14,500 da nova campeã europeia, a russa Angelina Melnikova.

A também russa Vladislava Urazova acabou perto, com 14,333, com a britânica Amelie Morgan a fechar o pódio, com 14,100.

A ginasta portuguesa, que tinha fechado o concurso geral na 11.ª posição na sexta-feira, tinha sido a quarta melhor na qualificação, altura em que a atleta de 25 anos apresentou um novo elemento técnico, o “Martins”.

O elemento será incluído no código de pontuação internacional e ‘batizado’ com o nome da atleta que já esteve também nos Jogos Olímpicos Rio2016.