O diretor executivo do Vingroup, Nguyen Viet Quang, explicou que o objetivo desta parceria é “melhorar a vida da população do Vietname”, através da criação de “mais postos de trabalho” e da “melhoria das infraestruturas da cidade”.

“Desde que nos envolvemos neste desporto em 2017 que temos vindo a falar em desenvolver novos destinos e o Grande Prémio do Vietname é a concretização dessa ambição”, sublinhou o norte-americano Chase Carey, presidente executivo da Fórmula 1.

Trata-se do primeiro anúncio de um novo Grande Prémio feito pelos novos donos da competição, a Liberty Media.

O circuito será citadino, com 5,565 quilómetros de extensão, na capital daquele país asiático, em Hanói.

O responsável autárquico de Hanói, Nguyen Duc Chung, disse acreditar que esta prova vai ser “uma demonstração das capacidades do país”, com “uma das economias que mais crescem em todo o mundo”, além de permitir “atrair mais turismo”.

O circuito será montado num subúrbio de Hanói e congrega o que de melhor têm alguns dos circuitos tradicionais do campeonato. As curvas 1 e 2, um pouco mais apertadas, fazem lembrar Nurburgring, na Alemanha, enquanto a zona da curva 17 é semelhante à subida de Sainte Devote, no Mónaco.

A secção entre as curvas 16 a 19 será similar à dos ‘esses’ de Suzuka, no Japão.

De acordo com o diretor de corridas da Fórmula 1, o britânico Charlie Whiting, que já visitou o local, “a maior parte do traçado será em ruas já existentes, mas há uma secção que ainda não está construída”.

“Será num espaço aberto, onde as boxes serão instaladas”, explicou.

O Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, a penúltima corrida do Mundial de 2018, vai ser disputado no domingo.

O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, assegurou já o quinto título da sua carreira na prova anterior, no México, há duas semanas.